Весь мир сегодня наблюдает за событиями, разворачивающимися вокруг предстоящего референдума в иракском Курдистане. Правительства немалого числа государств уже высказались против и самого референдума, и независимости Курдистана. Однако есть и такие страны, которые не скрывают своего воодушевления по этому поводу и очень надеются, что курды добьются суверенитета.

Наверное, нигде так не ждут положительного для курдов исхода референдума, как в Армении. В Ереване считают, что появление независимого Курдистана ослабит позиции ее извечного противника Турции.

Эксперт по турецко-курдским отношениям Карен Ованнисян в интервью армянским СМИ призывает Ереван сразу же признать Курдистан.

«Провозглашение независимости Курдистана может стать основой пробуждения курдских движений, что ослабит позиции Турции. Это может создать положительный фон для Армении в регионе», - уверен он.

К.Ованнисян надеется, что в Курдистане армянский язык будет объявлен государственным наряду с арабским, курдским, ассирийским и туркменским. Дело в том, что с началом сирийского конфликта многие армяне нашли убежище на территории Иракского Курдистана. Однако сколько на сегодня проживает в этом регионе армян, достоверно не известно. Армянский политолог уверен, что Анкара даже при большом желании, хоть и выступает против него, не сможет повлиять и на предстоящий референдум.

Между тем турецкий аналитик по стратегическим вопросам Института НАТО Мехмет Кинаси убежден, что Армения никогда не сделает односторонних шагов по признанию Курдистана. В беседе с haqqin.az Кинаси выразил мнение, что Армения станет координировать свои действия с Россией, не забывая при этом оглядываться и на Иран.

«Армения находится в большой зависимости от этих стран, и любое ее одностороннее движение может быть неверно истолковано ее партнерами. А Россия и Иран выступили против референдума в иракском Курдистане, причем если позиция Москвы не так уж однозначна, поскольку у нее традиционно теплые отношения с курдскими лидерами, то Иран категорически против независимости Курдистана. А между тем это важный партнер Армении в регионе, поэтому Ереван не сделает в пику Тегерану шагов, противоречащих его интересам.

Чтобы насолить Турции, Армения, конечно, могла бы пойти на такой шаг и отважиться побыстрее признать Курдистан, но позиция Ирана ее будет удерживать. Впрочем, если даже Армения и признает Курдистан, то от этого ничего не изменится. Армения не такая уж серьезная страна, чтобы в мире считались с ее мнением», - убежден турецкий эксперт.