Представитель правительства Курдистана в гостях у haqqin.az: «Большой Курдистан лишил многих сна»

Приближается день референдума о провозглашении независимости иракского Курдистана. Абсолютное большинство экспертов убеждено – появление независимого курдского государства не только окажет влияние на ситуацию в регионе, но изменит также геополитический здесь расклад. Независимый Курдистан – новая точка отсчета политического процесса на Ближнем Востоке.

Об этом мы и решили побеседовать с представителем правительства иракского Курдистана. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью, данное haqqin.az представителем Регионального правительства Иракского Курдистана в России и странах СНГ Хошави Бабакром.

- Ряд стран, в частности США и Великобритания, против референдума о независимости Курдистана. Возможна ли вообще отмена референдума?

- Как заявил Высший совет референдума, это возможно только в случае предоставления гарантий всеми сторонами независимости Курдистана. Такой же ответ был дан и на прошедшей 18 сентября встрече президента Иракского Курдистана Масуда Барзани с министром иностранных дел Великобритании и послом Великобритании в Ираке.

«Референдум не будет отложен только ради проведения переговоров с Багдадом, без сведений о содержании этих переговоров или понимания, какие международные гарантии у них (курдов. – Ред.) будут», - говорится в заявлении офиса президента Курдистана.

То есть США, Великобритания и ООН просят Курдистан продолжить переговоры с Багдадом и предлагают свое посредничество в них. Но такие переговоры ведутся уже не первый год. Если будут гарантии, что и референдум, и независимость будут осуществлены в определенное и притом недалекое время, власти Курдистана, возможно, пойдут на отсрочку.

- Как скажется на ближневосточной ситуации объявление курдами Северного Ирака своей независимости?

- Думаю, это будет определенно положительное влияние. Даже автономный Курдистан сумел стать островом безопасности, стабильности и развития в Ираке. Развиваться дальше нам мешают препятствия - застарелые разногласия с Ираком. То, что вопросы бюджета, добычи нефти, границ, не решаются многие годы, означает, что надежды на их решение нет и в будущем. Очевидно, они будут решены автоматически путем отделения Курдистана и его дальнейшего взаимодействия с Ираком уже в качестве соседа.

Что касается всего ближневосточного региона, то здесь тоже есть многочисленные выгоды от создания курдского государства.

Первая – приобретение статуса государства еще одной из очень немногочисленных демократий в регионе. Курды Ирака – это местные европейцы. Они толерантны, терпимы к другим религиям и культурам, само сообщество Иракского Курдистана многорелигиозно и многоэтнично, и ему чужда какая-либо ксенофобия. То есть с созданием государства Курдистан Ближний Восток получит пример положительного развития сложного ближневосточного сообщества.

Другой выгодой для всего региона, на мой взгляд, станет экономическая составляющая. До нападения террористов «Исламского государства» Курдистан был самой быстро развивавшейся частью Ближнего Востока. Он привлекал к себе инвестиции всех окружающих государств и многих - отдаленных. В его экономике работали (и сейчас продолжают работать) компании с мировыми именами. То есть Курдистан представляет собой поле для самого заманчивого вложения инвестиций, что не может не подстегнуть рост экономик участвующих стран.

Конечно, мы говорим об оптимистичном варианте. Если Ирак или какая-либо из соседних стран решится на военное противодействие созданию государства Курдистан, то это будет уже другая ближайшая перспектива. Но - ближайшая! Запомните, пожалуйста, мои слова: все равно, сейчас или потом, но Иракский Курдистан станет государством с высокой культурой толерантности и уважения к другим культурам, а также с очень перспективной экономикой.

- Между тем Иран намерен закрыть границу с Ираком, Турция выступает за блокаду этого региона…

- Надеюсь, что этого не случится. Наши политико-экономические связи с Ираном и Турцией, созданные за последние годы, дают нам надежду на рациональное поведение наших соседей.

- Многие эксперты отмечают, что к Курдистану могут присоединиться населенные курдами регионы Турции, Сирии и Ирана…

- После объявления о намерении провести референдум о независимости Курдистана у внешних противников нашей независимости нашлось только два более-менее пригодных оправдания: война против террористического «Исламского государства» и угроза отделения курдов в соседних с Ираком странах.

Ведь никто не может озвучить настоящую причину неприемлемости создания такого государства. Причину, которая для Ирака заключается в сохранении подконтрольной ему территории, а для других стран – в искреннем сочувствии такому желанию Ирака. Согласитесь, как-то нелегко прилюдно заявить, что вам плевать на закон о праве наций на самоопределение, поскольку у вас прекрасные отношения с нефтеносным Ираком, да и сами вы на месте Ирака ни за что бы не дали отвалиться какому-нибудь куску вашей собственной страны. Поэтому уважаемое мировое сообщество говорит о войне против терроризма, как будто это не курды удержали нашествие ИГ, в том числе курды иракские, и продолжают делать это сейчас. То есть, по мнению США и Великобритании, это должно выглядеть примерно так: курдские силы пешмерге бросают свои «калашниковы» и идут праздновать независимость Курдистана, после чего террористы ИГ опять захватывают весь Ирак и вторгаются в Курдистан. Версия выглядит неубедительно...

Вторая версия оправдания противодействию независимости – та, которая содержится в вопросе: после объявления независимости Иракского Курдистана курды Турции, Сирии и Ирана также поднимут восстание и тоже отделятся от своих стран, чтобы после этого всем вместе воссоединится в Большом Курдистане?

Справедливости ради надо сказать, что эта версия стала беспокоить наших соседей со времени создания курдской автономии в 90-х. С того времени, когда оказалось, что если курдов перестать убивать, а напротив, оставить их в покое, то они могут довольно качественно жить и развиваться. А уж когда Иракский Курдистан до начала войны с ИГ стали называть «вторым Дубаем» за быстро растущие города, тень Большого Курдистана лишила сна многих соседних лидеров.

При этом категорически не рассматриваются официальные заявления лидеров сирийских и турецких курдов, в том числе и диссидентов, уже много лет подчеркивающих намерение оставаться в составе этих стран, как и то, что сирийским и турецким курдам это, действительно, политически и экономически выгодно. Как не рассматриваются и отличия между иракскими, сирийскими, турецкими, иранскими курдами, различия между их ситуациями и устремлениями.

Мне трудно сказать, будет ли когда-нибудь создан Большой Курдистан. Это выглядит почти такой же привлекательной, но отдаленной перспективой, как и создание Ближневосточного союза по аналогии с Союзом Европейским. Но как человек, владеющий ситуацией, я понимаю, что предпосылок к его созданию сейчас нет.