США решили сотрудничать с Россией по Афганистану

США выразили желание сотрудничать с Россией по Афганистану. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

Ранее прошла встреча Кабулова с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс.

«Встреча состоялась, познакомились. Она мне «рекламировала» новую стратегию Трампа по Афганистану. На встрече выражалось, по крайней мере, настроение и желание сотрудничать с нами по Афганистану»,— сказал он.

Кабулов добавил, что Уэллс «осознает, что поле для такого сотрудничества очень узкое».