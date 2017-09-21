Российское издание «Экспресс-газета» посвятило обширный материал известному уроженцу Азербайджана, поэту-песеннику Онегину Гаджикасымову, чьи стихи легли в основу десятков советских шлягеров. Издание недоумевает, что 80-летие со дня рождения поэта, подарившего сотням миллионов человек прекрасные песни прошло незамеченным. Этот необычный человек к концу жизни оставил все свое имущество незнакомым людям и ушел в монастырь.
Гаджикасымов в молодости
«Совершенно незамеченным прошло в этом году 80-летие со дня рождения знаменитого поэта-песенника Онегина Гаджикасимова, автора «Алешкиной любви» и «Портрета работы Пабло Пикассо» ВИА «Веселые ребята», «Позвони» Полада Бюль-Бюль оглы, «Восточной песни» Валерия Ободзинского и многих других шлягеров. Появившийся на свет в Азербайджане в год 100-летия смерти Пушкина и названный матерью в честь любимого героя Александра Сергеевича, Онегин Юсиф оглы в конце 80-х неожиданно для всех порвал со своим прежним окружением и стал монахом в православном монастыре Оптина пустынь. Мы попытались выяснить, что побудило поэта столь радикально изменить свою жизнь», - пишет издание.
Газета приводит воспоминания писательницы Ольгы Щелоковой, которая долгие годы дружила с поэтом:
- Свидетели последних часов его жизни говорили, что, умирая, он простил всех своих многочисленных врагов и отошел в вечность, по выражению одной его почитательницы, «эфирным старчиком». Я же запомнила его фантастической красоты человеком, настоящим восточным красавцем.
Духовную собранность Олега многие принимали за угрюмость. Но когда он бывал в хорошем и даже игривом настроении, он умел, не изменившись в лице, представлять целые сцены из своей прежней жизни. Вспоминал то ли Кобзона, то ли Магомаева, который, исполняя в ресторане песню со словами: «…проплывает в тумане белая лебедь, подруга весны», вместо «лебедь» спел «лошадь». «Послушай, - сказал ему тогда наш герой, - все-таки лебедь, а?» - «Да какая разница! - отвечал ему певец. - Ресторан ведь. Все равно никто не слушает - что лебедь, что лошадь». Я едва не каталась от смеха.
Олег несколько раз вскользь упоминал о своих братьях, не называя имен и даже не уточняя, что речь шла и о родном младшем брате Низами, и о двух старших, от первого брака матери, Фахри и Фаиге Мустафаевых. Упоминал в том контексте, что «какая разница, что они братья по плоти, если не существует духовного родства».
С женой Татьяной, 1977-ой год
Свою последнюю жену Татьяну Олег вспоминал всего раз. «Какое счастье, что теперь мне больше не надо ничего покупать - ни лисьей шапки жене, ни шубы!» - признался он и иронически улыбнулся
Уже после смерти Гаджикасимова мне довелось общаться с его племянницей Нигяр, дочерью его брата Низами.
«Ничего не объяснив, дядя вдруг порвал со всеми всякие отношения и исчез, - рассказывала племянница. - Его жена рыдала: «Он ушел, все бросил». - «Как мне жаль тебя», - сказала ему она. А он взглянул на нее и сказал: «Это мне вас жаль, вы ничего не поняли и не понимаете».
- О своем обращении к Богу Олег никогда подробно не говорил, - продолжает Щелокова. - Рассказывал только, что это ощущение приходило к нему постепенно.
Как я потом узнала от племянницы Гаджикасимова, его отец Юсиф, дворянин по происхождению, в 1905 году вступил в социал-демократическую партию, раздал свои имения и угодья малоимущим и после революции работал в НКВД, но в 40-х годах разочаровался в новой власти и ушел из органов преподавателем латинского языка в Азербайджанский университет.
Эволюция взглядов Юсифа Гаджикасимова имела явные параллели в судьбе его сына. В свое время Онегин тоже был членом партии. Его доходы от трансляции и издания песен, написанных на его стихи были по советским временам настолько колоссальными, что одни только его ежемесячные партийные взносы равнялись нескольким инженерским зарплатам.
Но к концу 80-х у него на счет партии никаких иллюзий уже не осталось. Он никогда не был диссидентом. Просто, как и многие в те годы, не любил «коммуняк» и относился к ним с той брезгливостью, которую я назвала бы эстетической, а не идеологической.
легендарная группа "Веселые ребята" исполняла песни на слова Гаджикасимова
Так что его обращение к вере и церкви имело свои корни. В уверенности, что он начал абсолютно новую жизнь, Олег даже свою квартиру оставил незнакомым людям, отчего на старости лет скитался по чужим углам и в буквальном смысле иногда не имел, где главу преклонить.
Когда Олег собрался идти в монастырь, я, хорошо знавшая нравы русско-советского духовенства, отнеслась к этому довольно кисло и пыталась как можно деликатнее отговорить его от этого шага, который интуитивно казался мне опрометчивым, а в перспективе, возможно, и трагическим. Естественно, он меня не послушал.
Музыковед, один из создателей энциклопедии «Легенды ВИА» Сергей Фролов вспоминает поэта иначе:
- Я встречал Онегина Гаджикасимова в 1997 году, когда он уже принял монашество. Я тогда устроился работать завхозом на базу отдыха «Космос» в подмосковном Домодедово. Это было легендарное место, куда, по слухам, привозили многих известных людей - от курировавшего строительство аэропорта Лаврентия Берии до опоздавшего на самолет Владимира Высоцкого.
Однажды наш директор-азербайджанец Вагиф Анверович Караев попросил меня съездить на моей «шестерке» за священником. Забирал я его в селе Константиново, где находился так называемый дом путешественника Пржевальского. Сопровождала его женщина в монашеской одежде. Дорога была вся разбитая. Машину сильно трясло и подбрасывало на ухабах. Я извинился перед моими пассажирами за эти неудобства. Священник ответил философски: «Нет у нас дорог плохих. Есть одна наша дорога, которая нам предназначена».
Когда мы приехали к нам на базу отдыха, он зашел в домик к директору и долго с ним общался. А вечером я отвез священника и его спутницу обратно в Константиново. Я и предположить не мог, что возил великого поэта, чьи песни любил с детства. Я даже не знал, как он выглядит. А Вагиф Анверович мне ничего не объяснил.
одна из последних фотографий
Спустя несколько месяцев священник снова появился у нас. Его пригласили на день рождения мамы директора, где собралась вся их азербайджанская родня. На этот раз возил его племянник Вагифа Анверовича, который еще удивленно спросил: «Зачем тут русский батюшка?» А я только встречал его и помогал дойти от машины до места празднования.
Как мне показалось, ему было тяжело ходить. А на улице уже лежали снег и лед. Пробыл он на дне рождения не очень долго. Сказал виновнице торжества какие-то правильные слова и вскоре откланялся. А после дня рождения директор неожиданно попросил меня записать на кассету песни на стихи нашего гостя. Тут-то я и узнал, что это был Онегин Гаджикасимов.
Естественно, у меня возникло желание с ним пообщаться. Но я был так загружен работой, что до этого так и не дошло. Спохватился только в начале «нулевых», когда Гаджикасимова начал разыскивать композитор Сергей Дьячков, написавший на его стихи «Алешкину любовь».
К сожалению, выяснилось, что Онегин уже умер. «Пока не увижу его могилу, не поверю, - говорил Сергей Константинович. - Часто человека объявляют умершим, а он оказывается жив».
могила Гаджикасимова
Но вскоре нашлась и могила великого поэта. Я на своей «шестерке» ездил из Домодедово в Егорьевск. И, проезжая мимо Лямцевского кладбища, обратил внимание на огромный шатер над одной из могил. Оказалось, что под именем иеросхимонаха Симона там похоронен Онегин Гаджикасимов, который скончался в 2002 году.