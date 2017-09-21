Российское издание «Экспресс-газета» посвятило обширный материал известному уроженцу Азербайджана, поэту-песеннику Онегину Гаджикасымову, чьи стихи легли в основу десятков советских шлягеров. Издание недоумевает, что 80-летие со дня рождения поэта, подарившего сотням миллионов человек прекрасные песни прошло незамеченным. Этот необычный человек к концу жизни оставил все свое имущество незнакомым людям и ушел в монастырь.

«Совершенно незамеченным прошло в этом году 80-летие со дня рождения знаменитого поэта-песенника Онегина Гаджикасимова, автора «Алешкиной любви» и «Портрета работы Пабло Пикассо» ВИА «Веселые ребята», «Позвони» Полада Бюль-Бюль оглы, «Восточной песни» Валерия Ободзинского и многих других шлягеров. Появившийся на свет в Азербайджане в год 100-летия смерти Пушкина и названный матерью в честь любимого героя Александра Сергеевича, Онегин Юсиф оглы в конце 80-х неожиданно для всех порвал со своим прежним окружением и стал монахом в православном монастыре Оптина пустынь. Мы попытались выяснить, что побудило поэта столь радикально изменить свою жизнь», - пишет издание.

Газета приводит воспоминания писательницы Ольгы Щелоковой, которая долгие годы дружила с поэтом:

- Свидетели последних часов его жизни говорили, что, умирая, он простил всех своих многочисленных врагов и отошел в вечность, по выражению одной его почитательницы, «эфирным старчиком». Я же запомнила его фантастической красоты человеком, настоящим восточным красавцем.

Духовную собранность Олега многие принимали за угрюмость. Но когда он бывал в хорошем и даже игривом настроении, он умел, не изменившись в лице, представлять целые сцены из своей прежней жизни. Вспоминал то ли Кобзона, то ли Магомаева, который, исполняя в ресторане песню со словами: «…проплывает в тумане белая лебедь, подруга весны», вместо «лебедь» спел «лошадь». «Послушай, - сказал ему тогда наш герой, - все-таки лебедь, а?» - «Да какая разница! - отвечал ему певец. - Ресторан ведь. Все равно никто не слушает - что лебедь, что лошадь». Я едва не каталась от смеха.

Олег несколько раз вскользь упоминал о своих братьях, не называя имен и даже не уточняя, что речь шла и о родном младшем брате Низами, и о двух старших, от первого брака матери, Фахри и Фаиге Мустафаевых. Упоминал в том контексте, что «какая разница, что они братья по плоти, если не существует духовного родства».

Свою последнюю жену Татьяну Олег вспоминал всего раз. «Какое счастье, что теперь мне больше не надо ничего покупать - ни лисьей шапки жене, ни шубы!» - признался он и иронически улыбнулся

Уже после смерти Гаджикасимова мне довелось общаться с его племянницей Нигяр, дочерью его брата Низами.

«Ничего не объяснив, дядя вдруг порвал со всеми всякие отношения и исчез, - рассказывала племянница. - Его жена рыдала: «Он ушел, все бросил». - «Как мне жаль тебя», - сказала ему она. А он взглянул на нее и сказал: «Это мне вас жаль, вы ничего не поняли и не понимаете».

- О своем обращении к Богу Олег никогда подробно не говорил, - продолжает Щелокова. - Рассказывал только, что это ощущение приходило к нему постепенно.

Как я потом узнала от племянницы Гаджикасимова, его отец Юсиф, дворянин по происхождению, в 1905 году вступил в социал-демократическую партию, раздал свои имения и угодья малоимущим и после революции работал в НКВД, но в 40-х годах разочаровался в новой власти и ушел из органов преподавателем латинского языка в Азербайджанский университет.

Эволюция взглядов Юсифа Гаджикасимова имела явные параллели в судьбе его сына. В свое время Онегин тоже был членом партии. Его доходы от трансляции и издания песен, написанных на его стихи были по советским временам настолько колоссальными, что одни только его ежемесячные партийные взносы равнялись нескольким инженерским зарплатам.

Но к концу 80-х у него на счет партии никаких иллюзий уже не осталось. Он никогда не был диссидентом. Просто, как и многие в те годы, не любил «коммуняк» и относился к ним с той брезгливостью, которую я назвала бы эстетической, а не идеологической.

Так что его обращение к вере и церкви имело свои корни. В уверенности, что он начал абсолютно новую жизнь, Олег даже свою квартиру оставил незнакомым людям, отчего на старости лет скитался по чужим углам и в буквальном смысле иногда не имел, где главу преклонить.

Когда Олег собрался идти в монастырь, я, хорошо знавшая нравы русско-советского духовенства, отнеслась к этому довольно кисло и пыталась как можно деликатнее отговорить его от этого шага, который интуитивно казался мне опрометчивым, а в перспективе, возможно, и трагическим. Естественно, он меня не послушал.

Музыковед, один из создателей энциклопедии «Легенды ВИА» Сергей Фролов вспоминает поэта иначе:

- Я встречал Онегина Гаджикасимова в 1997 году, когда он уже принял монашество. Я тогда устроился работать завхозом на базу отдыха «Космос» в подмосковном Домодедово. Это было легендарное место, куда, по слухам, привозили многих известных людей - от курировавшего строительство аэропорта Лаврентия Берии до опоздавшего на самолет Владимира Высоцкого.

Однажды наш директор-азербайджанец Вагиф Анверович Караев попросил меня съездить на моей «шестерке» за священником. Забирал я его в селе Константиново, где находился так называемый дом путешественника Пржевальского. Сопровождала его женщина в монашеской одежде. Дорога была вся разбитая. Машину сильно трясло и подбрасывало на ухабах. Я извинился перед моими пассажирами за эти неудобства. Священник ответил философски: «Нет у нас дорог плохих. Есть одна наша дорога, которая нам предназначена».

Когда мы приехали к нам на базу отдыха, он зашел в домик к директору и долго с ним общался. А вечером я отвез священника и его спутницу обратно в Константиново. Я и предположить не мог, что возил великого поэта, чьи песни любил с детства. Я даже не знал, как он выглядит. А Вагиф Анверович мне ничего не объяснил.

Спустя несколько месяцев священник снова появился у нас. Его пригласили на день рождения мамы директора, где собралась вся их азербайджанская родня. На этот раз возил его племянник Вагифа Анверовича, который еще удивленно спросил: «Зачем тут русский батюшка?» А я только встречал его и помогал дойти от машины до места празднования.

Как мне показалось, ему было тяжело ходить. А на улице уже лежали снег и лед. Пробыл он на дне рождения не очень долго. Сказал виновнице торжества какие-то правильные слова и вскоре откланялся. А после дня рождения директор неожиданно попросил меня записать на кассету песни на стихи нашего гостя. Тут-то я и узнал, что это был Онегин Гаджикасимов.

Естественно, у меня возникло желание с ним пообщаться. Но я был так загружен работой, что до этого так и не дошло. Спохватился только в начале «нулевых», когда Гаджикасимова начал разыскивать композитор Сергей Дьячков, написавший на его стихи «Алешкину любовь».

К сожалению, выяснилось, что Онегин уже умер. «Пока не увижу его могилу, не поверю, - говорил Сергей Константинович. - Часто человека объявляют умершим, а он оказывается жив».

Но вскоре нашлась и могила великого поэта. Я на своей «шестерке» ездил из Домодедово в Егорьевск. И, проезжая мимо Лямцевского кладбища, обратил внимание на огромный шатер над одной из могил. Оказалось, что под именем иеросхимонаха Симона там похоронен Онегин Гаджикасимов, который скончался в 2002 году.