«Отношения между Турцией и Германией переживают не лучшие времена, и в этом большая часть вины на турецком правительстве», - заявил haqqin.az профессор университета Георга-Августа (Геттинген) Петер Шульц.

Немецкий ученый-политолог профессор убежден, что германо-турецкие отношения вступили в фазу обострения не сегодня и не вчера, а с неудавшейся попытки госпереворота в Турции.

«Помимо этого, турецкое руководство отошло от своих союзнических обязательств в отношении Германии. Все это привело к тому, что Берлин принял четкое решение не поддерживать членство Турции в ЕС. Мы считаем правительство Турции непредсказуемым, и поэтому в немецком обществе возник практически консенсус, заключающийся в отказе поддерживать вступление этой страны в Евросоюз.

И вообще не думаю, что отношения между Берлином и Анкарой нормализуются в ближайшее время. Очень уж много противоречий между сторонами, и вряд ли они могут быть быстро устранены», - отметил профессор.

Как ни странно, П.Шульце признал, что хотя на официальном уровне германское правительство пока не делало заявлений по поводу референдума о независимости Курдистана, симпатии немецкого общества однозначно на стороне курдов.