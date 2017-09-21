В середине нулевых в России развернулась беспрецедентная акция по защите прав арестованного бухгалтера компании ЮКОС Светланы Бахминой. Бухгалтер столкнулась с совершенно несправедливым и политически мотивированным обвинением, что вызвало волну возмущения у гражданского общества.

В деле Шахлы Аббасовой нет политической подоплеки. Однако вот уже четыре года все силовые органы Азербайджана кошмарят бухгалтера, мать двоих детей и, жену инвалида Карабахской войны только по прихоти одной всесильной бизнес-вумэн.

Но давайте обо всем по порядку.

Киноактриса, балетмейстер, хореограф, педагог, народная артистка, обладательница еще множества титулов и званий, Лейла Шихлинская известна и как успешный предприниматель. Но никакие звания и таланты не могут оградить от сложных жизненных ситуаций, и сейчас Шихлинская обвиняет бывшего главного бухгалтера своей клиники в присвоении крупной суммы денег, долгие годы преследуя ее с привлечением правоохранительных органов.

Бывший главбух клиники, Шахла Аббасова утверждает, что владелица медучреждения превратила ее жизнь в сущий ад, который длится уже целых четыре года. Даже дела гангстеров в погонах и политических преступников длились не так долго. Без всяких на то оснований обвинив своего главбуха в краже почти миллиона манатов, Шихлинская обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

Сначала делом Шихлинской и Аббасовой занималось Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, однако более чем двухгодичное расследование ничего криминального так и не выявило. Тогда Шихлинская обратилась в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, и вот уже два года «похищенные» миллионы Шихлинской ищет теперь эта структура. Два года Шахлу Аббасову периодически вызывали в управление и допрашивали. Однако и на этот раз - только на допросы. Однако и на этот раз следствие так и не смогло найти доказательств хищений и присвоения денег.

Шахла Аббасова замужем за ветераном карабахской войны, полковником запаса. У них две дочери подросткового возраста. В клинику Шихлинской женщина пришла работать в декабре 2002. Сначала была кассиром, но уже через два года ее повысили до бухгалтера. А в 2011 году распоряжением Шихлинской Аббасова была назначена на должность главного бухгалтера клиники.

«Я знала, что с этим человеком очень сложно работать, и поэтому решительно отказалась от такой ответственной должности. Однако Лейла Шихлинская смогла меня уговорить, попросив, чтобы я временно поработала главбухом, пока она подыщет устраивающего ее человека. Так с 2011 года я стала исполнять обязанности главбуха клиники. За то время, что работала на этой должности, между мной и Шихлинской неоднократно происходили конфликты. Вернее, мне пришлось на себе испытать ее грубость, несдержанность, привычку оскорблять подчиненных, причем без всяких на то оснований. Те, кто знает Лейлу Шихлинскую, могут подтвердить, что у нее несносный характер и что она постоянно оскорбляет и унижает свой персонал. В конце концов в августе 2013 года я, не выдержав очередного потока брани, ответила ей и, написав заявление, ушла с работы», - рассказывает Шахла Аббасова.

Такой поступок главбуха вызвал гнев амбициозной, высокомерной, относящейся к своим сотрудникам как к рабам Лейлы Шихлинской. Она задумала отомстить строптивому бухгалтеру и заявила на нее как на мошенницу в МВД Азербайджана.

В заявлении Л.Шихлинской указывалось, что Шахла Аббасова за два года похитила из «черной кассы» клиники около миллиона манатов. Да, вы не ошиблись, госпожа балерина и предприниматель в своем заявлении прямо написала о «черной кассе», то есть обвинила главбуха в том, что она похитила деньги из доходов, которые укрывались от налогообложения. Ш.Аббасовой удалось ознакомиться с заявлением Шихлинской, где прямым текстом говорится о «черной бухгалтерии», из кассы которой якобы были похищены деньги.

«Черная касса» всегда была в этом медицинском учреждении. Она появилась уже в день открытия клиники Шихлинской. Шахла Аббасова утверждает, что в ее ведении была официальная бухгалтерия, то есть учет расходов и доходов клиники, облагаемых налогами. Но наряду с этим ей приходилось и вести учет доходов хозяйки клиники, получаемых в результате уклонения от налогов. По поручению Л.Шихлинской, Аббасова переводила эти деньги на ее счета в иностранных банках, покупала ей недвижимость…

Бывший главбух поведала, что наряду с официальной компьютерной программой по ведению бухгалтерского учета на компьютерах клиники была установлена и специальная программа по ведению «черной бухгалтерии», которой управляла лично Лейла Шихлинская. Таким образом фиксировались скрытые от налогов средства. Доходы, полученные таким путем, не шли ни в какое сравнение с официальными мизерными доходами клиники. По словам Ш.Аббасовой, речь может идти о полученных незаконно десятках миллионов манатов.

Такая бухгалтерия и серьезные экономические преступления стали для Лейлы Шихлинской настолько обыденными, что она, пытаясь отомстить бывшему главбуху, нисколько не сомневаясь в своей безнаказанности, спокойно указывает в заявлении, что деньги похищены из «черной кассы». Официальная бухгалтерия клиники была в полном порядке, и обвинить бывшего главбуха в хищениях из официальной кассы было, видимо, невозможно.

«Узнав, что Шихлинская обвиняет меня в краже денег, я сама потребовала провести расследование моей деятельности. В клинику пригласили какую-то частную аудиторскую компанию, однако меня к ревизии не допустили. Плюс ко всему через некоторое время после моего увольнения в мой бывший кабинет явился İT-специалист, который три часа что-то искал в моем компьютере. Записи об этом вторжении были потом удалены с камер видеонаблюдения. Об этом мне рассказали охранники клиники. Когда Шихлинская узнала об этом, эти охранники были немедленно уволены. Аудиторы пришли к выводу, что я якобы похитила из «черной кассы» крупную сумму денег», - говорит Аббасова.

С декабря 2013 года Шахлу Аббасову начали вызывать в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, где в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).

«Не предъявив никаких доказательств, мне предложили сознаться в краже денег. Но как я могла признаться в том, чего не делала! Я этих денег вообще не видела. «Черную кассу» Лейлы Шихлинской контролировала ее доверенный кассир по имени Надя. Все наличные деньги стекались именно к ней, а куда направлять собранные средства решала сама Шихлинская. И как я могла похитить миллион, если у меня не было доступа к этим деньгам?», - возмущается Ш.Аббасова.

Два года продолжалось следствие, и за это время никому не пришло в голову заинтересоваться наличием «черной кассы» в клинике Лейлы Шихлинской, уклонением от налогов в особо крупном размере, отмыванием денег, полученных незаконным путем.

«Я просила показать аудиторский отчет, но мне отказали. С помощью адвоката я обратилась в Аудиторскую палату Азербайджана с просьбой о повторном проведении аудита. Там мне сказали, что прежний аудиторский отчет о моей деятельности в клинике считается недействительным. Главное управление по борьбе с организованной преступностью также обратилось в Аудиторскую палату с предложением провести проверки моей деятельности. И тогда вновь было заявлено, что аудиторский отчет о моей деятельности признан недействительным», - утверждает Ш.Аббасова.

В середине 2015 года уголовное дело, возбужденное по заявлению Лейлы Шихлинской, было передано в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Аббасова узнала об этом, собираясь везти мужа – участника боевых действий в Карабахе на лечение в Иран.

«Мой муж, Рауф Дасаев, - полковник запаса. Он был ранен во время войны в Карабахе. Рауф нуждался в операции на ноге, и мы решили сделать ее в Иране. Когда я попросила следователя разрешить мне выезд из страны, он предупредил, что мое дело передано в Генпрокуратуру.

С тех пор меня и двух кассиров клиники постоянно вызывают на допросы. Моя жизнь превратилась в ад, разрушена моя карьера. Что это за следствие, которое за четыре года так и не смогло найти ни одного доказательства моей вины? Почему следователи не спрашивают у Шихлинской о ее «черной кассе», о миллионах манатов, укрытых от налогов? Теперь она требует от других сотрудников клиники, чтобы они оговорили меня, показав, что передавали деньги именно мне. Им сказали, что меня все равно осудят на 12 лет, поэтому им лучше позаботиться о себе и сказать, что они каждый день передавали мне определенные суммы, которые я якобы выносила из клиники», - рассказывает Шахала Аббасова.

Однако, по ее словам, даже самый доверенный человек Шихлинской – кассир Надя отказывается подтвердить, что бывший главбух похитила миллион.

«В какое-то время следователи вплотную взялись за Надю. Но она заявила, что я не брала у нее деньги. Даже когда я была главбухом, у меня не было права выяснить у кассира, сколько денег было получено за день и сколько денег внесено в кассу. Деньги из кассы клиники выдавались лишь по личному распоряжению Лейлы Шихлинской», - продолжает рассказ Ш.Аббасова.

По ее словам, следователи предложили ей пойти на мировую с Лейлой Шихлинской, вернув миллион. Но Аббасова отказалась о такого предложения, не понимая почему она должна возвращать деньги, которых не брала.

«Лейла Шихлинская открыто говорит везде, что ей обещали осудить меня и заставить через суд вернуть миллион. Я не понимаю, почему я должна возвращать то, чего не брала, и потом - откуда у меня такие деньги? Не доказав ничего, меня пытаются заставить заплатить за то, чего я не делала. Я не воровка и готова лучше умереть, чем опозорить свое имя, свою семью», - говорит бывший главбух Лейлы Шихлинской.

Не осталось инстанций, куда бы Шахла Аббасова не обращалась, пытаясь найти защиту от нападок Шихлинской. Писала письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, генпрокурору Закиру Гаралову и многим другим ответственным лицам. Везде ей обещали, что дело будет рассмотрено со всей объективностью.

Шахлу Аббасову даже принял генпрокурор Закир Гаралов, который заверил ее, что все будет расследовано предельно объективно. Но следствие придерживается прежней тактики и, вместо обещанной объективности, принуждает сотрудников клиники давать показания против бывшего бухгалтера.

«У меня уже нет сил. Сколько можно жить под таким давлением? Разве это правомерно, что Лейла Шихлинская, опираясь на свою известность, обвиняет мать двоих детей в воровстве? Почему никто не проверит «черную бухгалтерию» Лейлы Шихлинской и добытые ею незаконным путем миллионы? Если есть доказательства, отправьте дело против меня в суд, либо приостановите его», - просит измученная женщина.

Haqqin.az будет следить за ходом данного дела.