В первый день 32-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих член сборной Азербайджана Галиб Алиев завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Наш вольник в весовой категории 61 кг, одержав в финале победу над американцем Райном Менгланом со счетом 8:4, стал чемпионом мира.

Член нашей сборной Афган Хашалов (57 кг) нанес поражение румынскому борцу Дукуку Андрею со счетом 8:1 и был удостоен бронзовой медали.

Агагусейн Мустафаев (65 кг), обыграв иранца Мехрана Насири со счетом 4:3, занял третье место. Джошгун Азимов (70 кг), победив поляка Матеуса Писариски со счетом 11:5, также выиграл бронзовую медаль.