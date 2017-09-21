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Израиль против базы иранских ВМС в Сирии

 

Израиль выступает против создания иранской военно-морской базы в Сирии на Средиземном море, заявил министр, член узкого кабинета премьер-министра страны Йоав Галант, передает Интерфакс.

"Каждое иранское присутствие нежелательно, оно угрожает безопасности Израиля, региона и мира. Мы выступаем против укрепления Ирана в мире и регионе", - сказал Галант в интервью агентству, комментируя возможность создания Ираном военно-морской базы в Сирии.

"Я думаю, что иранские военные поставки через Средиземное море либо вокруг африканского континента или через Суэцкий канал для поддержки алавитов, "Хезболлы" и шиитских сил в нашем регионе - это плохая идея. Поэтому мы считаем, что международное сообщество и Россия должны избегать реализации этого варианта", - добавил он.

Ранее весной премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о том, что Иран предпринимает шаги по созданию в Сирии своей постоянной военно-морской базы на Средиземном море.

"Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля", - отметил тогда Нетаньяху.

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