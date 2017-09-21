Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе Ирана. Это произойдет до 15 октября, сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации главы государства, передает ТАСС.

Согласно их информации, президент США, несмотря на свое последнее заявление, не определился до конца, как поступать с ядерной сделкой. Как считают источники, Трамп в принципе может и передумать за оставшиеся три недели до 15 октября. В этот день истекает срок обнародования результатов очередного обзора Вашингтоном хода соблюдения соглашения.

В среду вечером президент заявил журналистам, что уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана.