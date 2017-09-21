Статус Каспия обсудят в Тегеране

Очередная встреча рабочей группы по определению правового статуса Каспийского моря состоится в октябре в Тегеране, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Что касается проведения в ближайшее время саммита глав прикаспийских государств, Х.Халафов отметил, что «все зависит от хода процесса по определению статус Каспия».

«Если состоится встреча рабочей группы и конференция министров, на которых мы сможем увидеть кардинальные изменения и сближение позиций по открытым вопросам, то возможно, что главы государств проведут саммит», - отметил он.