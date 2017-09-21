В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, состоялся этап боевой стрельбы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением нового оружия и военной техники.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, а также было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, подразделениями были выполнены боевые стрельбы и маневры огнем с применением новых систем вооружения.