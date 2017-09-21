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Тысячи человек будут подпевать Туркменбаши

 

Организаторы V Азиатских игр готовятся к церемонии закрытия игр. Туркменской редакции Радио Свобода стало известно, что на церемонии закрытия планируется установить своеобразный рекорд с главным участником мероприятия.

Главным участником будет президент Гурбангулы Бердымухамедов, который должен исполнить свою новую песню, а подпевать ему будут 7,5 тысячи человек. Речь идет о лирической песне «Ядымда» («Я помню»).

По словам еще одного источника Радио Свобода, туркменские организаторы игр уверены, что таким образом церемония закрытия будет еще эффектнее. По словам этого собеседника, у участников репетиций пока не очень получается организованно исполнять произведение президента. Но, как он отмечает, местные организаторы нацелены не только добиться зрелищности закрытия игр, но и того, чтобы дать возможность президенту побить собственный рекорд двухлетней давности.

В ноябре 2015 года в городе Мары во время торжественного открытия концертного зала президенту Бердымухамедову, исполнившему свою песню «Вперед, вперед, только вперед, край родной Туркменистан!», одновременно подпевали около четырех тысяч человек. 

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