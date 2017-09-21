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Турция, Ирак и Иран вновь призвали Курдистан отказаться от референдума

 

Главы МИД Ирака, Ирана и Турции - Ибрагим аль-Джаафари, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу - по итогам трехсторонней встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке приняли заявление, в котором призвали власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума о независимости, сообщает РИА Новости.

"Министры выразили решительную приверженность территориальной целостности Ирака и обеспокоенность тем, что референдум ставит под большой риск достижения Ирака в борьбе против ИГ, является неконституционным и может спровоцировать новые конфликты в регионе.

Стороны решили обратиться к руководству курдской администрации Ирака с призывом воздержаться от проведения референдума и согласились в этой связи рассмотреть вопрос о принятии скоординированных ответных мер", — говорится в заявлении.

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