Ильхам Алиев возразил против поправок Милли Меджлиса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возразил против поправок в закон «О государственной службе», которые были приняты Милли Меджлисом 13 июня 2017 года, сообщает сайт парламента.
Согласно информации, об этом стало известно 20 сентября в ходе заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Причиной возражений главы государства стало включение Аппарата судебно-правового совета в статью 8.1.2 (классификация Государственных органов) закона «О государственной службе».
В этот список входят государственные органы, основные полномочия которых установлены Конституцией Азербайджанской Республики, Конституционными законами и законами Азербайджанской Республики - Верховный суд Азербайджанской Республики, Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, Генеральная прокуратура, Счетная палата, Аппарат судебно-правового совета, Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (госорганы 1-й категории).
В комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству было отмечено, что при принятии этого закона члены комитета допустили невнимательность. После обсуждений комитет принял предложение главы государства о нецелесообразности данных поправок.