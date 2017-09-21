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В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту

 

В Швейцарии приостановлена деятельность компании Quid pro quo, распространявшей более года фальшивую криптовалюту E-Coins. За это время организация привлекла около 4,2 миллиона долларов от сотен клиентов, говорится в заявлении Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), сообщает Reuters.

Операции Quid pro quo аналогичны приему депозитов в банке и являются незаконными, так как у компании нет лицензии для работы на финансовом рынке, уточнили в регуляторе. E-Coin не похожа на «настоящую криптовалюту», так как хранилась не с помощью распределенных сетей технологии блокчейн, а на серверах организации.

Из средств, которые пользователи инвестировали в криптовалюту, регулятор заблокировал почти 2,1 миллиона долларов.

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