Подписаться на уведомления
 

На греческой горе нашли исламские рукописи

 

Археологи из Кувейтского университета обнаружили в одном из греческих православных монастырей на Святой горе Афон уникальные арабские рукописи времен становления ислама, сообщает Спутник со ссылкой на Greek Reporter.

Ученые под руководством профессоров истории Абдулхади аль-Аджми и Мохаммад Аль-Марзуки исследовали библиотеки афонских монастырей.

"Получение разрешения на проведение научных исследований от властей Греции и от руководства монашеской горы, которая практически имеет автономный статус, было самым сложным этапом работ", — сказали археологи.

"Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама (VIII-XIII века). Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями жизни, научными наблюдениями, религиозными делами и т. п.", — отметил профессор Абдулхади аль-Аджми.

Ученым предстоит разгадать, как уникальные исламские манускрипты попали на греческий Афон. Найденные артефакты являются "очень важным ориентиром для тех, кто изучает историю ислама", — подчеркнули археологи.

1238 просмотров


Старости
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Наша погода
Сегодня 32° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 30° / 19°
24 Сен 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0209 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Центробанк установил новый курс маната
Азербайджан прикрывает «Баку-Тбилиси-Джейхан» куполом Израиля
В Баку сохранится стабильная погода
МИД Азербайджана о подписании стратегического соглашения с Евросоюзом
Прохоров продал «Сноб» Геворкян
На греческой горе нашли исламские рукописи
Вице-президент США назвал Россию главной угрозой для мира
В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту
Ильхам Алиев возразил против поправок Милли Меджлиса
Турция, Ирак и Иран вновь призвали Курдистан отказаться от референдума
Тысячи человек будут подпевать Туркменбаши
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Статус Каспия обсудят в Тегеране
Цены на нефть пошли на спад
Экс-глава штаба Трампа содействует независимости Иракского Курдистана Американские источники
Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном
Израиль против базы иранских ВМС в Сирии
Азербайджанский военный стал чемпионом мира фото
Евро подешевел
Курды обстреляли российский спецназ и войска Асада
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Черная бухгалтерия, миллионы и месть Лейлы Шихлинской приемная haqqin.az
Петер Шульц: «Турция отошла от своих союзнических обязательств в отношении Германии» эксклюзив
Выдающийся поэт, о котором забыл Азербайджан они о нас
США решили сотрудничать с Россией по Афганистану
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться