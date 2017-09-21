На греческой горе нашли исламские рукописи

Археологи из Кувейтского университета обнаружили в одном из греческих православных монастырей на Святой горе Афон уникальные арабские рукописи времен становления ислама, сообщает Спутник со ссылкой на Greek Reporter.

Ученые под руководством профессоров истории Абдулхади аль-Аджми и Мохаммад Аль-Марзуки исследовали библиотеки афонских монастырей.

"Получение разрешения на проведение научных исследований от властей Греции и от руководства монашеской горы, которая практически имеет автономный статус, было самым сложным этапом работ", — сказали археологи.

"Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама (VIII-XIII века). Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями жизни, научными наблюдениями, религиозными делами и т. п.", — отметил профессор Абдулхади аль-Аджми.

Ученым предстоит разгадать, как уникальные исламские манускрипты попали на греческий Афон. Найденные артефакты являются "очень важным ориентиром для тех, кто изучает историю ислама", — подчеркнули археологи.