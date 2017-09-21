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Прохоров продал «Сноб» Геворкян

 

Группа «Онэксим» российского олигарха Михаила Прохорова продала 100% «Сноб Медиа» его гендиректору Марине Геворкян, работающей в компании с 2009 года и занимающей с 2012 года пост генерального директора, пишет РБК.

Геворкян стала новым учредителем общества 18 сентября 2017 года. Новый гендиректор заявила, что в 2018 году «Сноб Медиа» должен стать безубыточным, финансовые показатели проекта на данный момент она уточнять не стала. Сумму сделки Геворкян также не раскрыла.

Проект «Сноб» был запущен основателем ИД «Коммерсантъ» Владимиром Яковлевым на деньги Михаила Прохорова в 2008 году. В рамках проекта сначала появился журнал для Global Russians, затем — сайт. В 2011-м из-за разногласий с «Онэксим» Яковлев покинул проект. Сам Прохоров на вопрос, зачем ему этот проект, сказал: «Да развели».

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