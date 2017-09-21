МИД Азербайджана о подписании стратегического соглашения с Евросоюзом

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев заявил журналистам, что в 2017 году не стоит ожидать подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Баку и Евросоюзом, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Мы можем согласиться на подписание документа в этом году, но тогда мы должны будем принять условия Европейского Союза», - сказал он.

В первую очередь, как подчеркнул М.Мамедкулиев, для Азербайджана важно качество подписываемого соглашения.

«Поэтому до конца этого года подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве Азербайджан-Евросоюз ожидать не стоит», - отметил замминистра.