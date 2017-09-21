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В Баку сохранится стабильная погода

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром местами на полуострове будет туман. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном бюро гидрометеорологии МЭПР.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана, в основном, без осадков. Утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем - 30-35°, в горах ночью 11-16° тепла, днем - 21-26°.

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