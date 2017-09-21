Азербайджан прикрывает «Баку-Тбилиси-Джейхан» куполом Израиля

Азербайджан начинает размещение израильской системы ПРО «Железный купол» для защиты нефтепровода Баку – Тбилиси - Джейхан, причина этого – размещение в Армении российского комплекса «Искандер», пишет грузинская газета «Резонанси».

По данным газеты, Баку считает, что в случае ракетного удара опасность грозит, в первую очередь, именно этому нефтепроводу.

Как отмечает издание, израильское вооружение разместят в Баку и в Гяндже.

«Правительство Азербайджана считает, что если Армения применит эти системы, то под угрозой окажется нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Грузинские эксперты отмечают эффективность израильского «Железного купола» для нейтрализации угрозы со стороны «Искандеров», - пишет газета.

Бригадный генерал, военный эксперт Амиран Салуквадзе в беседе с корреспондентом газеты «Резонанси» заявил, что удары со стороны Армении по нефтепроводу приведут к ответным ударам и полномасштабной войне в регионе. Вместе с тем генерал отметил, что пока не видит риска начала такого сценария.

Газета также отмечает, что угроза нефтепроводам в регионе исходит не только от Армении, но и России, чьи войска заняли позиции всего в 400 метрах от автомобильной дороги Гори-Тбилиси. Часть нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан проходит рядом с этой дорогой.