Трамп выдумал новую страну в Африке

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами стран Африки на ГА ООН, упомянул страну Намбию, сообщает портал Mediaite. Трамп мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но страны под названием Намбия в реальности не существует, передает Gazeta.

«В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — сказал Трамп, комментируя ситуацию со здравоохранением в Африканских странах.

В соцсетях высмеяли ошибку американского президента. Один из пользователей упомянул, что Намбия находится «прямо рядом с Замундой».

«Если Америке придется защищать себя или своих союзников, то у нас не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Намбию», — написал другой пользователь, пародируя слова Трампа о КНДР.