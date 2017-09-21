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Командующий российскими войсками в Сирии возглавил ВКС

 

Российские Воздушно-космические силы с октября этого года возглавит Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Он заменит Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации, сообщает РИА Новости.

Сергей Суровикин возглавлял 20-ый батальон Таманской дивизии, который по решению ГКЧП в 1991 году прибыл в Москву для подавления беспорядков. После поражения заговорщиков Суровикин полгода провел в "Матросской тишине", однако следствие признало его невиновным, так как в тот момент он выполнял приказ руководства. После службы в Чечне в 2008 году он был назначен заместителем начальника Генштаба ВС. В октябре 2012 года его назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года Суровикин стал командующим войсками Восточного военного округа. С июня 2017 года военный командует российской группировкой ВКС в Сирии.

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