В Главном управлении по борьбе с коррупцией было расследовано обращение Счетной Палаты о результатах аудита расходования бюджетных средств и внебюджетных поступлений, выделенных Государственному экономическому университету.

В ходе проверок появились обоснованные подозрения, что в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года ответственные сотрудники университета злоупотребили своими должностными полномочиями и допустили серьезные нарушения закона при учете и сборе оплаты за обучение, укрывание дебиторско-кредиторских долгов и уклонение от учета средств в крупном размере. В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статье 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 179.3.2 (присвоение средств) УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся меры по всестороннему расследованию указанных фактов, определению круга обвиняемых, привлечению их к ответственности, а также обеспечению возврата похищенных средств.

Как ранее писал haqqin.az, 19 сентября Счетная палата Азербайджана провела заседание коллегии, на котором обсуждался отчет об итогах аудита по прогнозированию и исполнению бюджетных средств и внебюджетных поступлений, выделенных Азербайджанскому государственному экономическому университету.

В 2012 -2014 годах ректором Азербайджанского государственного экономического университета был депутат Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев, о котором ходили слухи, что это один из самых коррумпированных руководителей вузов, и СМИ неоднократно писали о его коррупционных махинациях.