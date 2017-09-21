МИД РФ выражает недоумение в связи с заявлениями Азербайджана о том, что ликвидация в судебном порядке "Всероссийского азербайджанского конгресса" является недружественным шагом по отношению к стране.

"Обратили внимание на новое заявление руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева по поводу ликвидации в судебном порядке "Всероссийского азербайджанского конгресса", причиной чего, как известно, были многочисленные нарушения этой общероссийской общественной организацией федерального законодательства", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.

"Обстоятельные разъяснения по данному вопросу нами уже были даны. Но г-н Х.Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким "недружественным шагом" в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорно-карабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения у нас это не вызывает", - отмечают на Смоленской площади.

"В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление которого определён и неоднократно подтверждён главами двух государств - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", - заключили в дипведомстве.

В минувший вторник Верховный суд РФ подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс". После вердикта Верховного суда МИД Азербайджана выступил с критическим заявлением, расценив судебное решение как угрозу российско-азербайджанскому стратегическому партнерству.