В Сеть попали фото нового Audi Q8‍

В интернете появились шпионские изображения нового флагманского кроссовера Audi Q8. Фотографии опубликовал портал Motor1. Интерьер очень схож с другой моделью — Audi A8, сообщает Лайф.

Во внедорожнике будут сразу две сенсорные панели. Одна, как и в модели А8, в виде экрана мультимедиа. С помощью второй панели водитель сможет настроить функции автомобиля. Салон машины отличает черная глянцевая поверхность.

Производитель обещает продемонстрировать первый официальный образец кроссовера в ближайшие месяцы. После этого новинку официально выпустят на рынки.

