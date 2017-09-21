Додона хотят отстранить от должности президента

Глава фракции Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу предложил в четверг на заседании парламента проект по отстранению Игоря Додона от должности президента, передает РИА Новости.

В четверг в парламенте обсуждаются законы, которые Додон отклонил и отправил на повторное рассмотрение.

"Президент не только отказывается утверждать законы, но и в последнее время совершает ошибки. Предлагаем проект решения по его отстранению с должности и организации референдума. Просим коллег из всех фракций поддержать инициативу", — сказал Гимпу.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

Согласно конституции Молдавии, предложение об отстранении с должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.