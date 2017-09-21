Издание «Оружие России» опубликовало статью об уникальном оружии, позволяющем стрелять из-за угла. Согласно информации российского издания, сегодня на вооружении спецслужб есть только одна работающая система, позволяющая стрелять из-за угла, — израильский CornerShot, который состоит на вооружении спецназа Азербайджана.

По данным издания, помимо Азербайджана, CornerShot в своем арсенале имеют спецназ Индии, Индонезии, Китая, Мексики, США, Турции и Южной Кореи.

CornerShot — приспособление для обзора и стрельбы из-за угла, созданное ветераном израильского спецназа Амосом Голаном. У приспособления есть две камеры (дальнего вида и fish eye для кругового обзора), можно поставить лазерный прицел, тепловизор или глушитель. Использовать его можно с разным стрелковым оружием — Beretta 92F, Glock, SIG Sauer, CZ и даже винтовкой M16 или однозарядный 40-мм гранатомёт. Угол стрельбы — 63 градуса: это позволяет вести огонь, не подставляясь вражеским пулям.