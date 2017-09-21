Власти Шри-Ланки впервые признали существование «ферм» по продаже детей

Шри-Ланка официально признала факт существования в стране в 1980-е годы «детских ферм», которые продавали детей, чтобы удовлетворить иностранный спрос на усыновление. Многочисленные факты незаконной деятельности были раскрыты на телевидении Нидерландов в документальной программе ZEMBLA. Затем последовала реакция властей азиатской республики.

Как сообщается на сайте передачи, именно существование «детских ферм» послужило важной причиной, по которой правительство Шри-Ланки в 1987 году приостановило международное усыновление. Теперь же министр здравоохранения республики Раджита Сенаратне в ответ на телерасследование признал, что в стране действительно велась продажа детей иностранцам.

«В то время было много "детских ферм". Они собирали там детей и продавали их иностранцам для усыновления», — цитирует министра NEWSru.com

Власти островного государства теперь намерены создать механизм по поиску настоящих родителей воспитанников таких ферм.