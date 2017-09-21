Самолет экстренно сел в Тель-Авиве

Самолет авиакомпании Lufthansa, направляющийся из Тель-Авива в Германию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает издание «Едиот ахронот», во время полета у лайнера Airbus A321 отказал один из двигателей.

По сообщениям пассажиров, сразу после взлета из области двигателя стал слышен странный шум, позже раздавались громкие звуки. Команда лайнера сообщила путешественникам, что им нужно вернуться в аэропорт Бен-Гурион. Причину им назвали лишь по приземлении.

После того как выяснилось, что отказал один из двигателей, пилотам пришлось некоторое время летать над морем, чтобы сжечь топливо. К моменту посадки в аэропорт Бен-Гурион прибыло несколько пожарных автомобилей и более 50 машин скорой помощи. Посадка прошла в штатном режиме, никто из 180 находившихся на борту лайнера пассажиров не пострадал.