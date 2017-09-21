Генштаб Армении выступил против МИД: «Не отдадим ни кусочка земли Азербайджану»

Ни один участок территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не может быть отдан Азербайджану, для обеспечения безопасности важны все без исключения районы. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, передает портал Rusarminfo.ru.

«Ни один участок территории «НКР» не может быть отдан Азербайджану, так как для безопасности Нагорного Карабаха важны все без исключения районы», — сказал Акопян.

Он добавил, что для укрепления обороны непризнанной республике необходимы дополнительные территории.

19 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван обсуждает с Азербайджаном возврат части территорий НКР. «Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может. «В противном случае переговоры провалятся», — сказал глава внешнеполитического ведомства.