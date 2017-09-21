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В США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников видео

 

Американская корпорация Lockheed Martin продемонстрировала возможность применения прототипа созданной ею лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

Как сообщила компания, испытания состоялись на полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндз в штате Нью- Мексико. В ходе них использовался переносной 30-киловаттный лазер наземного базирования ATHENA. При помощи этого перспективного оружия были один за другим сбиты в воздухе пять БПЛА Outlaw с размахом крыла порядка 3,3 м. Последние производятся американской фирмой Griffon Aerospace.

Lockheed Martin обнародовала видеозапись испытаний, на которой видно, как лазерный луч поражает хвостовое оперение летательных аппаратов, начинающее гореть. В результате все пять БПЛА теряют управляемость и рушатся на землю. Испытания, как теперь выясняется, состоялись в августе, участие в них принимали и американские сухопутные войска, вместе с которыми Lockheed Martin разрабатывает лазер ATHENA.

Главный технолог Lockheed Martin Кеоки Джексон заявил, что такие же результаты наблюдались ранее при применении данного оружия против неподвижных целей. По мнению Джексона, по мере разработки этого проекта лазер ATHENA становится все "более эффективным". Нынешние работы позволят в будущем иметь лазерное оружие, способное поражать "сложные цели с больших расстояний", заявил сотрудник Lockheed Martin.

Подобного рода вооружения разрабатывают и другие компании американского военно-промышленного комплекса, включая, к примеру, Raytheon, которая в июне сбила БПЛА при помощи лазера, установленного на вертолете Apache, с расстояния 1,4 км. А в июле американские Вооруженные силы провели в водах Персидского залива испытания лазерной пушки на борту плавбазы спецназа - корабля Ponce. Тогда были поражены различные цели, включая БПЛА. Телекомпания CNN утверждала, что речь идет о "первом в мире активном лазерном оружии".

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