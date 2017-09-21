Меркель усиливает давление на Турцию

Германия может принять дополнительные меры по ограничению экономического сотрудничества с Турцией на фоне кризиса в двусторонних отношениях. Об этом в эфире общественной телерадиокомпании ARD сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

"Мы уже ограничили экономическое взаимодействие. Если нужно, мы продолжим это делать и дальше, чего мне бы, разумеется, не хотелось", - сказала она.

Меркель также отметила, что в диалоге с турецкими властями намерена "называть вещи своими именами", но не будет разрывать отношения с Анкарой. "Турция отдаляется от нашего понимания правового государства, но, где это необходимо, мы будем поддерживать контакты, чтобы задержанные в Турции немецкие граждане были освобождены", - добавила канцлер.