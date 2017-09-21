Трамп отговорил Саудовскую Аравию от войны с Катаром

Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривали возможность военных действий на начальном этапе кризиса вокруг Катара, однако президент США Дональд Трамп предостерег их от этого, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По его данным, Эр-Рияд и Абу-Даби рассматривали варианты по смене власти в Катаре, который они обвиняли в поддержке терроризма и сближении с Ираном.

Трамп позвонил лидерам Саудовской Аравии и ОАЭ, предупредив их, что любые военные действия спровоцируют кризис по всему Ближнему Востоку, который пойдет на пользу только Ирану, сообщил один из источников, знакомых с беседами американского президента.

При этом Саудовская Аравия отрицает, что военный вариант когда-либо рассматривался, сообщает агентство, отмечая, что власти ОАЭ ранее говорили о возможности решить кризис исключительно политическими, а не военными мерами.