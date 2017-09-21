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Иранские хакеры атакуют оборонные предприятия США

 

Специалисты по кибербезопасности напали на след шпионской группы, предположительно из Ирана. Об этом сообщает FireEye.

Среди целей хакеров - оборонные, аэрокосмические и энергетические организации СШA, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Группа, получившая название Advanced Persistent Threat 33 (или APT33, или «Прокачанная постоянная угроза»), с 2013 года проверяет на прочность системы защиты военных и гражданских инфраструктур мира. По качеству исполнения и уровню организации своей работы хакеры не уступают ведущим разведывательным службам. Киберпреступники успешно атаковали представителей аэрокосмического сектора США, скомпрометировали авиационный бизнес-конгломерат в Саудовской Аравии и южнокорейскую компанию, занимающуюся нефтепереработкой.

APT33 распространяет вредоносные программы через фишинговые письма, предназначенные сотрудникам компаний-жертв. Зараженные компьютеры превращаются в шпионов, собирающих данные для хакеров.

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