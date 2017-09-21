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Brabus выпустит 900-сильный «Гелендваген»

 

Немецкое тюнинговое ателье Brabus представило специальную версию автомобиля Mercedes-AMG G65 Gelandewagen — Brabus G900 Rocket. Об этом сообщает Motor Authority.

Двигатель машины форсирован до 900 лошадиных сил. Будет выпущено десять экземпляров этой модификации по цене 880 тысяч долларов за экземпляр. Часть панелей кузова машины выполнена из углепластика. Технические подробности автомобиля не раскрываются.

Ранее на Франкфуртском автосалоне фирма показала 900-сильную версию Mercedes-AMG S65 Cabrio — Brabus S65 Rocket 900. Машина разгоняется до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена 300 километров в час; по данным фирмы при снятии ограничителя автомобиль способен разогнаться до 350 километров в час.

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