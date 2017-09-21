Подписаться на уведомления
 

Афганистан получил первые американские вертолеты

 

Пентагон доставил в Афганистан первые два вертолета UH-60 Black Hawk для местных ВВС. Об этом сообщила газета Military Times, ссылаясь на официального представителя контингента США в Афганистане капитана Уильяма Сэлвина.

По его словам, вертолеты были переправлены в Кандагар на борту военно-транспортного самолета С-17. Еще два Black Hawk таким же путем будут доставлены «позднее на текущей неделе».

Он уточнил, что «эти четыре винтокрылые машины предназначены для переобучения афганских пилотов», которые летают сейчас на российских Ми-17. Первые две группы должны приступить к занятиям в период с октября по ноябрь. Одна из них, включающая 36 летчиков, - на авиабазе в Кандагаре, другая - 25 пилотов - на авиабазе в Форт-Ракере (штат Алабама). 

328 просмотров


Старости
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Наша погода
Сегодня 35° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 30° / 19°
24 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0209 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Закир Гасанов собрал генералов
Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова
Последний вердикт властей: "ANS открыт не будет!"
Азербайджанская армия испытала новое оружие видео
Профессор Эдик Минасян: «Армяне больше не рады своей независимости»
Массовая эвакуация в центре Москвы
Азербайджан должен проиграть Чехии, чтобы попасть на Евро-2020 Парадоксы УЕФА
Армия Асада заставила американцев покинуть военную базу
США передали исламистам сведения о российских войсках
Афганистан получил первые американские вертолеты
Brabus выпустит 900-сильный «Гелендваген»
Ильхам Алиев наградил генерала Эльчина Гулиева
Иранские хакеры атакуют оборонные предприятия США
Трамп отговорил Саудовскую Аравию от войны с Катаром
Меркель усиливает давление на Турцию
В США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников видео
Перестрелка в здании суда в Стамбуле
Генштаб Армении выступил против МИД: «Не отдадим ни кусочка земли Азербайджану»
Самолет экстренно сел в Тель-Авиве
Власти Шри-Ланки впервые признали существование «ферм» по продаже детей
Азербайджанские спецслужбы стреляют из-за угла фото, видео
В Армении вспышка туляремии
Додона хотят отстранить от должности президента
В Сеть попали фото нового Audi Q8‍
МИД России выразил недоумение в связи с заявлением МИД Азербайджана официоз
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться