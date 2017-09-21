Афганистан получил первые американские вертолеты

Пентагон доставил в Афганистан первые два вертолета UH-60 Black Hawk для местных ВВС. Об этом сообщила газета Military Times, ссылаясь на официального представителя контингента США в Афганистане капитана Уильяма Сэлвина.

По его словам, вертолеты были переправлены в Кандагар на борту военно-транспортного самолета С-17. Еще два Black Hawk таким же путем будут доставлены «позднее на текущей неделе».

Он уточнил, что «эти четыре винтокрылые машины предназначены для переобучения афганских пилотов», которые летают сейчас на российских Ми-17. Первые две группы должны приступить к занятиям в период с октября по ноябрь. Одна из них, включающая 36 летчиков, - на авиабазе в Кандагаре, другая - 25 пилотов - на авиабазе в Форт-Ракере (штат Алабама).