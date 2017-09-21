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США передали исламистам сведения о российских войсках

 

Американскую сторону подозревают в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских военнослужащих в Идлибе одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции, пишет газета «Коммерсант».

В своем материале, опубликованном в четверг, 21 сентября, издание ссылается на источник в органах военного управления.

По словам собеседника газеты, от оппозиции данные «либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно». «Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — добавил он.

Источник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства». Из-за обстановки в Идлибе министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Беларусь, пишет издание.

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