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Армия Асада заставила американцев покинуть военную базу

 

Военные США покинули базу «Зекеф» на юго-востоке Сирии. База расположена на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, сообщает Анадолу.

Вашингтон ранее рекомендовал отрядам Сирийской освободительной армии (СОА) покинуть указанный район Сирии, в который вошли отряды проиранского ополчения и части армии режима Асада.

Отряды вооруженной оппозиции, поддерживаемые Великобританией и США, в мае нынешнего года очистили от ИГИЛ пустынные районы юго-востока Сирии.

В ответ сторонники Асада и проиранское ополчение начали операцию по выходу к сирийско-иракской границе, чтобы приостановить продвижение сторонников оппозиции.

В начале месяца США рекомендовали наиболее активным группировкам СОА покинуть территорию сирийской пустыни.

Представители СОА сообщили агентству «Анадолу», что на 130 квадратных километрах сирийско-иорданской границы уже расположились проиранские ополченцы, поддержку которым оказывает и Россия.

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