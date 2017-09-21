Армия Асада заставила американцев покинуть военную базу

Военные США покинули базу «Зекеф» на юго-востоке Сирии. База расположена на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, сообщает Анадолу.
Вашингтон ранее рекомендовал отрядам Сирийской освободительной армии (СОА) покинуть указанный район Сирии, в который вошли отряды проиранского ополчения и части армии режима Асада.
Отряды вооруженной оппозиции, поддерживаемые Великобританией и США, в мае нынешнего года очистили от ИГИЛ пустынные районы юго-востока Сирии.
В ответ сторонники Асада и проиранское ополчение начали операцию по выходу к сирийско-иракской границе, чтобы приостановить продвижение сторонников оппозиции.
В начале месяца США рекомендовали наиболее активным группировкам СОА покинуть территорию сирийской пустыни.
Представители СОА сообщили агентству «Анадолу», что на 130 квадратных километрах сирийско-иорданской границы уже расположились проиранские ополченцы, поддержку которым оказывает и Россия.