УЕФА утвердил окончательную версию правил и регламента нового турнира для сборных - Лиги наций. Первый матч нового турнира состоится 6 сентября 2018 года…

А пока европейские сборные думают о завершении отборочного турнира чемпионата мира-2018. В октябре в Старом свете будут сыграны заключительные квалификационные матчи в группах. Увы, сборная Азербайджана, успешно стартовавшая в отборе, потеряла все шансы на 2-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. И мы уже задумываемся о Евро-2020, четыре матча которого пройдут в Баку. Очень хотелось бы, чтобы на Бакинском Олимпийском стадионе в июне 2020 года играла сборная Азербайджана. А для этого, понятное дело, нужно пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Сделать это будет легче, чем раньше - как раз благодаря Лиге наций, где сборные будут поделены на дивизионы согласно рейтингу и где будут разыграны четыре путевки на Евро-2020.

По просьбе наших читателей haqqin.az объясняет, что из себя представляет новое соревнование, как подсчитывается рейтинг УЕФА для национальных команд и, самое главное, в каком дивизионе, согласно этому рейтингу, может оказаться сборная Азербайджана.

Итак, Лига наций стартует с 2018 года, заменит собой большую часть товарищеских матчей и содержит принцип повышения и понижения команд в классе. Каждый нечетный год в Лиге наций будет определяться победитель, что повысит статус встреч национальных сборных и придаст им дополнительную привлекательность.

Лига наций будет содержать четыре дивизиона, каждый из которых будет разбит на четыре группы из трех или четырех команд. 55 команд будут распределены по дивизионам: A, B, C и D. В лигу A попадут топ-сборные, а в лигу D - самые слабые.

Лиги A и B будут состоять из четырех трио, лига C - из одного трио и трех квартетов, лига D - из четырех квартетов.

В первом розыгрыше турнира участники будут распределены по дивизионам в соответствии с положением в рейтинге национальных сборных УЕФА на 11 октября 2017 года, то есть с учетом результатов квалификации чемпионата мира-2018.

Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе, а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира сыграют дивизионом ниже.

Итоговое положение команд в Лиге наций определит состав корзин для жеребьевки следующей европейской квалификации.

Матчи в группах Лиги наций пройдут с сентября по ноябрь 2018 года. В июне 2019 года звание сильнейшей команды Лиги наций разыграют четыре лучшие команды из дивизиона А. Стыковые же игры за право сыграть на Евро-2020 в этом и в трех остальных дивизионах состоятся в марте 2020 года. Матчи привычного отборочного цикла Евро-2020 пройдут с марта по ноябрь 2019 года.

Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Четыре победителя групп сыграют по системе плей-офф. Если они уже квалифицировались на Евро через отборочный цикл, их пропуск в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде в дивизионе с учетом ее общего рейтинга в данном дивизионе. То есть, если в июне 2019 года от дивизиона А сыграют четыре победителя групп, то в марте 2020 года бороться за путевку на Евро от элитного дивизиона будут, скорее всего, другие сборные, ибо сильнейшие национальные команды, весьма вероятно, к тому времени уже попадут в финальную стадию чемпионата Европы через отборочный турнир.

Изменения сделают отборочный цикл более четким и прямолинейным. В финальную стадию Евро будут выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп, а четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться в стыковых матчах Лиги наций.

Жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится после завершения групповой стадии Лиги наций. Участники стыковых матчей Лиги наций будут помещены в группы отборочного цикла, состоящие из пяти сборных.

Отборочные матчи Евро-2020 стартуют в марте 2019 года. В марте, июне, сентябре, октябре и ноябре 2019 года состоятся по два тура. Будет пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд (всего десять групп), которые проведут свои матчи в десять туров (столько же, сколько сейчас). Первые и вторые места в группах получат прямую путевку в финальный турнир Евро, который пройдет в июне 2020 года в 13 городах Старого света.

Лига наций заменит большинство товарищеских матчей, но в календаре останутся свободные даты для спаррингов. В особенности это актуально для топ-сборных, которые в Лиге наций будут играть в группах по три команды и которым интересны встречи с соперниками из-за пределов Европы.

По итогам сентябрьских отборочных матчей состав дивизионов выглядит так:

Дивизион А (четыре группы по три сборные): Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Швейцария, Франция, Англия, Италия, Польша, Хорватия, Исландия, Уэльс.

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Россия, Северная Ирландия, Словакия, Швеция, Нидерланды, Украина, Босния и Герцеговина, Австрия, Турция, Ирландия, Дания, Венгрия

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные):

Словения, Албания, Черногория, Сербия, Шотландия, Чехия, Румыния, Греция, Болгария, Израиль, Норвегия, Кипр, Финляндия, Эстония, Азербайджан.

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Литва, Беларусь, Грузия, Армения, Македония, Фарерские острова, Люксембург, Латвия, Молдова, Казахстан, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

После заключительных октябрьских игр ситуация может измениться. И тут мы понимаем, что с точки зрения борьбы за попадание на Евро-2020 через Лигу наций нам выгодно, чтобы сборная Азербайджана была в самом слабом дивизионе D.

Это важная недоработка УЕФА для первого турнира Лиги наций. Некоторым командам, потерявшим шансы на выход на ЧМ-2018, как и Азербайджану, будет выгодно проиграть свои матчи в октябре, чтобы оказаться дивизионом ниже и иметь более высокие шансы попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

Воспользуется ли сборная Азербайджана этой парадоксальной ситуацией? Подопечным Роберта Просинечки предстоит провести домашний матч с Чехией и выездную игру с Германией. Вряд ли кто-то питает иллюзии относительно игры с немцами – должно случиться что-то невероятное, чтобы Азербайджан не проиграл в Кайзерслаутерне. А вот у чехов дома вполне можно даже выиграть. В таком случае Азербайджан продолжит борьбу за 3-е место в группе. Но что важнее – победить и иметь шанс на 3-е место, которое, по сути, ничего нам не дает, или потерять очки и получить реальный шанс на попадание на Евро-2020?

Ни в коем случае не призываем нашу команду умышленно уступить Чехии в домашнем матче. Но еще раз посмотрите на составы дивизионов С и D и сравните их. Шансы попасть на Евро из дивизиона С минимальные. Из дивизиона D – гораздо выше.

Рейтинг нашей команды на данный момент равен 18841 балла. Она занимает 39-е место и, как указано выше, замыкает на данный момент дивизион С. У опережающей нас на одну позицию Эстонии 18885 балла. Чуть ниже Азербайджана расположились Литва (18161), Беларусь (17368) и Грузия (17043). Реальные шансы опередить нашу страну имеют литовцы. Им предстоят гостевая игра с Мальтой и домашняя встреча с Англией.

Допустим, Азербайджан проиграл и Чехии, и Германии. В таком случае наш рейтинг примерно будет равен 17860. В случае ничьи с Чехией и поражения от Германии у Азербайджана будет примерно 18260 баллов. Почему примерно? Потому что имеет значение и количество голов, забитых и пропущенных в этих играх.

Предположим, что Литва обыгрывает Мальту и проигрывает Англии. В таком случае у Литвы будет примерно 18920 баллов, и она обгоняет Азербайджан. Если Литва сыграет вничью с Мальтой и уступит Англии, то ее рейтинг будет равен 18120 баллов. В этом случае Литва опередит нас только в том случае, если мы проиграем обе игры.

Впрочем, наверняка и в Литве не очень хотят подниматься в дивизион С. Поэтому не удивляйтесь, если литовцы проиграют и мальтийцам, и, естественно, англичанам.

Опередить Азербайджан может и Беларусь, которой предстоят игры с Голландией и Францией. Если белорусы обыграют дома голландцев и проиграют в гостях французам, а Азербайджан уступит Чехии и Германии, то белорусы окажутся выше нашей сборной.

Теоретически обогнать Азербайджан может и Грузия, которая сыграет в октябре с лидерами своей группы – Уэльсом (дома) и Сербией (в гостях). Но вряд ли команды, борющиеся за выход на ЧМ-2018, отдадут грузинам много очков.

Многие не понимают, как подсчитывается рейтинг УЕФА для национальных сборных (не путать с клубным рейтингом УЕФА). В рейтинге УЕФА учитываются только официальные матчи трех последних циклов. К примеру, сейчас принимаются во внимание результаты отборочных и финальных стадий чемпионата мира-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018. При этом второй и третий циклы ценятся выше, чем первый, а потому результаты Евро-2016 и ЧМ-2018 умножаются на два.

В отборочных играх каждая команда за победу получает 40000 очков, за ничью – 20000, за поражение – 10000. За каждый забитый гол сборная получает дополнительно 501 очко, а за каждый пропущенный гол теряет 500 очков. Ценность стыковых игр, а также матчей финальных этапов выше в зависимости от стадии турнира.

После октябрьских отборочных игр сумма набранных сборной очков будет поделена на количество проведенных матчей (их 10). Полученное число умножается на два (ценность цикла), а затем делится на пять (сумма ценности циклов – 1+2+2). Итоговая сумма – результат сборной в данном цикле.

В качестве примера возьмем сборную Азербайджана. За победы над Сан-Марино и Норвегией со счетом 1:0 наша команда получила по 40501 очку (40000 – за победу, 501 – за гол). Ничья с Чехией (0:0) принесла нам 20000. Поражение от Северной Ирландии (0:4) добавило в копилку Азербайджана лишь 8000 (10000 – за поражение и минус 2000 за четыре пропущенных гола). Проигрыши Германии (1:4), Северной Ирландии (0:1) и Норвегии (0:2) принесли нам соответственно 8501, 9500 и 9000 очков. А благодаря победе над Сан-Марино (5:1) Азербайджан заработал 42005 очков (40000 – за победу, 2505 – за пять забитых голов и минус 500 – за один пропущенный мяч).

В сумме у сборной Азербайджана 178008 очков. Делим их на 8 (количество проведенных матчей в нынешнем цикле на данный момент), получается 22251. Умножаем это число на 2 (ценность цикла). Равно 44502. И делим на 5. Таким образом, в отборочном цикле ЧМ-2018 у сборной Азербайджана сейчас 8900,4 очка. Добавляем сюда показатели Азербайджана в отборе к ЧМ-2014 и Евро-2016. Это, соответственно, 3760 и 6180. Итоговая округленная сумма – 18841, которую мы упоминали выше.