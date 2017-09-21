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Массовая эвакуация в центре Москвы

 

Сразу шесть музеев, в том числе музей-панораму "Бородинская битва", и дендрарий эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе взрывов, сообщает РИА Новости.

"Проводится эвакуация из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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