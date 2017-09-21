Профессор Эдик Минасян: «Армяне больше не рады своей независимости»

«Сейчас, в отличие от начала 90-ых годов, в Армении во время празднования Дня независимости нет всеобщей радости». Как передает «Новости Армения», такое мнение на встрече с журналистами 21 сентября выразил доктор исторических наук, профессор Эдик Минасян.

Причиной тому, по мнению Минасяна, является тяжелая социальная и экономическая ситуация в стране. «Раньше ситуация была иная. Люди находились в более сложной ситуации, но, несмотря на все это, в них жила надежда, которую они связывали с новым будущим», - пояснил профессор.

По его словам, многое с тех пор изменилось. Значительная часть граждан, по мнению доктора исторических наук, просто разочаровалась и потеряла всякую надежду на благие перемены. Положение еще больше усугубляется из-за тяжелой социально-экономической ситуации в стране и огромного количества различного рода проблем.