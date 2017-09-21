Последний вердикт властей: "ANS открыт не будет!"

Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР) выразил свое отношение к словам президента телерадиокомпании ANS Вахида Мустафаева о том, что ANS может восстановить свою деятельность.

По словам руководителя аппарата НСТР Тогрула Мамедова, возобновление деятельности ANS невозможно.

«Есть постановление Верховного суда. Решение Нацсовета оставлено в силе. Что еще можно сказать, кроме этого?» - сказал чиновник изданию AzVision.

Т.Мамедов также сказал, что в ближайшее время в Азербайджане не ожидается открытие нового телеканала.

Напомним, что ранее Вахид Мустафаев в одном из своих интервью сказал, что телеканал ANS, возможно, вновь будет открыт.