Подписаться на уведомления
 

Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова

 

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии проводят рейд на территории ТЦ «Москва». Об этом сообщили в УВД Юго-Восточному административному округу, пишет «Лента.ру».

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», — рассказал источник.

Ранее, 21 сентября, пресс-служба московского главка МВД сообщила о возбуждении двух уголовных дел после массовой драки у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Одно дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), второе дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»), по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, его избили охранники торгового центра. Известно, что пострадавший — уроженец Таджикистана.

Вечером во вторник, 20 сентября, возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных колебалось от 100 до 250 человек.

Отметим, что владельцами ТЦ «Москва» являются миллиардеры – выходцы из Азербайджана Зарах Илиев и Год Нисанов.

2272 просмотров


Старости
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Наша погода
Сегодня 35° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 30° / 19°
24 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0209 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Закир Гасанов собрал генералов
Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова
Последний вердикт властей: "ANS открыт не будет!"
Азербайджанская армия испытала новое оружие видео
Профессор Эдик Минасян: «Армяне больше не рады своей независимости»
Массовая эвакуация в центре Москвы
Азербайджан должен проиграть Чехии, чтобы попасть на Евро-2020 Парадоксы УЕФА
Армия Асада заставила американцев покинуть военную базу
США передали исламистам сведения о российских войсках
Афганистан получил первые американские вертолеты
Brabus выпустит 900-сильный «Гелендваген»
Ильхам Алиев наградил генерала Эльчина Гулиева
Иранские хакеры атакуют оборонные предприятия США
Трамп отговорил Саудовскую Аравию от войны с Катаром
Меркель усиливает давление на Турцию
В США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников видео
Перестрелка в здании суда в Стамбуле
Генштаб Армении выступил против МИД: «Не отдадим ни кусочка земли Азербайджану»
Самолет экстренно сел в Тель-Авиве
Власти Шри-Ланки впервые признали существование «ферм» по продаже детей
Азербайджанские спецслужбы стреляют из-за угла фото, видео
В Армении вспышка туляремии
Додона хотят отстранить от должности президента
В Сеть попали фото нового Audi Q8‍
МИД России выразил недоумение в связи с заявлением МИД Азербайджана официоз
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться