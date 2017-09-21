Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии проводят рейд на территории ТЦ «Москва». Об этом сообщили в УВД Юго-Восточному административному округу, пишет «Лента.ру».

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», — рассказал источник.

Ранее, 21 сентября, пресс-служба московского главка МВД сообщила о возбуждении двух уголовных дел после массовой драки у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Одно дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), второе дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»), по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, его избили охранники торгового центра. Известно, что пострадавший — уроженец Таджикистана.

Вечером во вторник, 20 сентября, возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных колебалось от 100 до 250 человек.

Отметим, что владельцами ТЦ «Москва» являются миллиардеры – выходцы из Азербайджана Зарах Илиев и Год Нисанов.