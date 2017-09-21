Закир Гасанов собрал генералов

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений, проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц. На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных Сил в зимнем периоде обучения 2017 года». Подведя также итоги учений, Министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, были успешно достигнуты и выполнены.

Министр обороны особо обратил внимание участников заседания на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он коснулся преступлений вооруженных сил Армении на линии соприкосновения и освобождения части территории в результате успешного контрнаступления подразделений азербайджанской армии. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы должны руководствоваться в своей ежедневной деятельности темами, которых коснулся президент в своем выступлении.

Министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.