Подписаться на уведомления
 

Закир Гасанов собрал генералов

 

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений, проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц. На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных Сил в зимнем периоде обучения 2017 года». Подведя также итоги учений, Министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, были успешно достигнуты и выполнены.

Министр обороны особо обратил внимание участников заседания на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он коснулся преступлений вооруженных сил Армении на линии соприкосновения и освобождения части территории в результате успешного контрнаступления подразделений азербайджанской армии. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы должны руководствоваться в своей ежедневной деятельности темами, которых коснулся президент в своем выступлении.

Министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

1032 просмотров


Старости
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Наша погода
Сегодня 35° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 30° / 19°
24 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0209 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Закир Гасанов собрал генералов
Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова
Последний вердикт властей: "ANS открыт не будет!"
Азербайджанская армия испытала новое оружие видео
Профессор Эдик Минасян: «Армяне больше не рады своей независимости»
Массовая эвакуация в центре Москвы
Азербайджан должен проиграть Чехии, чтобы попасть на Евро-2020 Парадоксы УЕФА
Армия Асада заставила американцев покинуть военную базу
США передали исламистам сведения о российских войсках
Афганистан получил первые американские вертолеты
Brabus выпустит 900-сильный «Гелендваген»
Ильхам Алиев наградил генерала Эльчина Гулиева
Иранские хакеры атакуют оборонные предприятия США
Трамп отговорил Саудовскую Аравию от войны с Катаром
Меркель усиливает давление на Турцию
В США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников видео
Перестрелка в здании суда в Стамбуле
Генштаб Армении выступил против МИД: «Не отдадим ни кусочка земли Азербайджану»
Самолет экстренно сел в Тель-Авиве
Власти Шри-Ланки впервые признали существование «ферм» по продаже детей
Азербайджанские спецслужбы стреляют из-за угла фото, видео
В Армении вспышка туляремии
Додона хотят отстранить от должности президента
В Сеть попали фото нового Audi Q8‍
МИД России выразил недоумение в связи с заявлением МИД Азербайджана официоз
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться