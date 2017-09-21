Мэй запросит двухлетний переходный период после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скажет, что хочет провести переходный период после выхода из Евросоюза, который будет длиться два года, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что такое заявление она сделает в рамках своей речи во Флоренции, которая запланирована на 22 сентября.

По данным источника в Кабмине британского премьера, Мэй также предложит финансовую компенсацию остальным странам Евросоюза.

Источник пояснил, что про основные пункты своего выступления премьер уже рассказала на встрече с правительством, которая длилась 2 с половиной часа.

Утверждается, что за полчаса до встречи министры получили копию речи премьера, а на самой встрече положительно оценили запланированное выступление.