Иракский Курдистан готов перенести референдум о независимости, если автономии предоставят определенные гарантии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Иракского Курдистана по СМИ Кифаха Синджари.

«Если эти гарантии, учитывающие сегодняшнее реальное положение Курдистана, будут предоставлены, то мы перенесем референдум на другой срок и 25 сентября выйдем на праздник, чтобы отметить достижение этих гарантий», — сказал Синджари.

В числе требуемых гарантий — уважение к результатам референдума, делимитация границ с Ираком, обсуждение вопросов водных ресурсов и спорных территорий.