Дутерте пообещал убить своего сына

Паоло Дутерте, 42-летнего сына президента Филиппин Родриго Дутерте, заподозрили в сотрудничестве с китайской мафией. Оппозиционный филиппинский депутат заявил, что сын главы государства помогал поставлять наркоторговцам метамфетамин в страну, передает Life.

Родриго Дутерте потребовал представить доказательства, но в то же время пообещал, что если информация подтвердится, то распорядится убить собственного сына.

«Если мои дети будут причастны к наркотикам, убейте их, чтобы людям нечего было сказать. Я сказал Паоло: "Если тебя поймают, я прикажу убить тебя и буду защищать полицию», — заявил филиппинский лидер.

Отметим, Родриго Дутерте известен в мире как непримиримый борец с наркомафией. Притом методы борьбы, которые применяет глава Филиппин, в западных странах зачастую подвергались сильной критике.