Генпрокуратура о резонансном ДТП на Апшероне

17 сентября около 23:00 на территории города Хырдалан автомобиль марки Mercedes Benz сбил переходившую дорогу 43-летнюю Самаю Агаеву и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем марки Ford (99 HP 526). Водитель Mercedes Benz скрылся с места аварии, пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в связи с данным фактом в следственном отделе Управления полиции Апшеронского района было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что авария была совершена автомобилем марки Mersedes Benz E 240 (90 CP 033), за рулем которого находился житель Бинагадинского района 27-летний Орхан Рузпейкар. Он был задержан 20 сентября и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.