Сын российского генпрокурора Чайки задумался о майнинге биткоинов в Приднестровье

Младший сын генпрокурора России, бизнесмен Игорь Чайка этой осенью начнет добывать криптовалюту. И сейчас выбирает площадки для этого. Возможно, их будет несколько. В числе вариантов - непризнанное Приднестровье и Иркутская область.

До сих пор Игорь Чайка занимался более традиционными видами бизнеса: к примеру, переработкой мусора, выращиванием грибов в Подмосковье и поставкой продуктов в Китай. Плюс он работает над развитием туристического бизнеса в Крыму. Майнинг биткоинов не входил в сферу его бизнес-интересов.

Как рассказал сам Чайка Русской службе Би-би-си, пока он только "присматривается к теме", но уже в ноябре готов будет определиться с планами. Каким будет объем инвестиций, Чайка еще не решил.

По его словам, "первые суммы инвестиций будут не такие значительные, потому что это надо попробовать".