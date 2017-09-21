Гаджиев, он же Джаник

Прошло более двух лет со скандала, связанного с Международным банком Азербайджана – одного из ведущих банков СНГ и Восточной Европы. Вскоре после неожиданной первой девальвации маната в феврале 2015 года, бывший руководитель Межбанка Джахангир Гаджиев, более известный в политико-криминальных кругах как Джаник, подал в отставку «по собственному желанию». Общественность страны сразу почувствовала связь между двумя этими событиями, и по большому счету не ошиблась.

В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег. А сегодня покажем, какими механизмами пользовался этот прославившийся на весь мир азербайджанский Мавроди, масштабам преступлений которого могут позавидовать и голливудские детективы.

Правда, преступной деятельности Джаника и его подельников уже дана правовая оценка в виде различных сроков заключения. Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда Мейдофа. Да, мы имеем дело с аферистом мирового масштаба. И вся деятельность Джаника, как и его предшественников, служила лишь одной цели – личному обогащению в ущерб тысячам вкладчиков, акционеров, обществу, государству и даже близким себе людям.

Как же это ему удалось?

Фактически Джаник создал в государственном банке почти легальную «двойную бухгалтерию». Официальная бухгалтерия была предназначена для регуляторов, акционеров, самым крупным из которых было государство, а также кредиторов и аудиторов. А «черная бухгалтерия» предназначалась исключительно для возглавляемой им объединенной преступной группировки.

Представьте себе, речь идет не о каком-то кафе или ресторане, где администратор от руки пишет счета клиентам на непонятной бумажке, а раз в месяц выбивает на кассовом аппарате липовые чеки для налоговиков. И даже не о той «чулковой черной бухгалтерии» оппозиции, финансируемой с территории Грузии и других сопредельных стран.

Речь идет о системообразующем банке, в котором хранились бюджетные ассигнования, деньги социальных фондов, в том числе и пенсионного. Через Межбанк выдавалась львиная доля и зарплатного фонда. Конечно, столь масштабное преступление против общества и государства в одиночку Джанику было не осилить. Для этого он создал целую организованную преступную группировку, которая безропотно выполняла незаконные приказы, фабриковала документы, «рисующие» нужную отчетность, вывозила ликвидность из страны мешками и самолетами.

Возникает естественный вопрос: а куда же смотрели госорганы?

Вся проблема в специфике банковской деятельности – ведь без соответствующих жалоб оперативно обнаружить хищения довольно сложно. Особенно когда речь идет о кредитовании и проектном финансировании. К тому же криминальные операции в Межбанке совершались по всей цепочке от начал до конца только доверенными людьми Джаника – сотрудниками банка. А получателями денег были аффилированные Джанику компании. Вот такая круговая порука…

Способы дезинформации применялись разные, но среди них стоит выделить два основных – махинации с наличными и махинации с запасами и прочими активами. Но предпочтение Джахангир Гаджиев все же отдавал присвоению денег, что связано с их абсолютной ликвидностью. И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты. Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам. Именно на эти фирмы оформлялись заведомо невозвратные кредиты на длительные сроки. А в качестве обеспечения под кредиты представлялись фиктивные залоги (векселя, поручительства, гарантии) других фирм-однодневок самого президента банка.

Но даже столь разветвленная структура подлогов не вмещала «бурное творчество» Джаника, и зачастую выдавались беззалоговые кредиты. Да что там кредиты, если даже опекаемый им национальный футбольный клуб с претенциозным названием «Интер» был оформлен на оффшорную компанию. Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов.

Дуньямин, Леван и Резарт

Но на этом преступный механизм Джаника не завершается. После выделения банком кредита, в зависимости от целей мошенников деньги почти целиком отмывались и переводились за границу на личные счета Гаджиева и его команды. Лишь какая-то минимальная часть этих средств направлялась на финансирование проекта, для обеспечения видимости законной деятельности, а большая часть опять же присваивалась. Основным участником этой схемы, помимо непосредственного самого Джаника выступал его компаньон и дружбан - бывший депутат Милли Меджлиса Дуньямин Халилов.

А чтобы меньше привлекать к себе внимание, отмытые деньги Джаник предпочитал вкладывать в «экзотические» регионы, не традиционные для инвесторов (к примеру, в Албанию), либо вообще в регион с непонятным статусом - непризнанную мировым сообществом «Абхазскую Республику». В Албанию Гаджиев безвозвратно «вложил» и распилил 340 млн. долларов, а в Абхазию – более 440 млн. долларов. В качестве местных партнеров он выбирал личностей с криминальным бэкграундом - таких как албанский мафиози Резарт Тачи или абхазский «бизнесмен» Леван Тужба, специализирующийся на махинациях с банковскими кредитами.

Кстати, задержанный по запросу Азербайджана в рамках «дела МБА» Тужба на допросе сразу и бесхитростно заявил, что реально получил «на руки» лишь около 130 млн. долларов. Вот так, не моргнув глазом, Джаник легко «свистнул» около 300 млн. долларов только по одному «абхазскому» направлению, облапошив по ходу повидавшего ту и другую сторону криминала прожженного подельника.

Московская «черная дыра»

Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж». Здесь цифры вообще ошеломляют. В строительные проекты в Москве в период с 2005 по 2012 годы МБА вложил около 1 млрд. 180 млн. долларов. На такие деньги можно возвести новую столицу. Но из 11 планируемых к реализации проектов в Москве завершены, а если быть точнее находятся в стадии завершения всего 3 проекта. Вернуть даже часть этих денег сегодня довольно проблематично – большую их часть Джаник присвоил и растворил в большой черной оффшорной дыре.

Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег. Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.

Сколько потратили жена и дочь Джаника?

Алчность бывшего востоковеда возведенного на финансовый Олимп Азербайджана была безграничной. С одной стороны Джаник грабил сотни миллионов, а с другой – залезал в свой же карман. С 2009 по 2015 год глава банка истратил со своей кредитной карты (с наличных средств банка, а не его личных) - более 6,1 млн. долларов, 6,6 млн. евро, 1,4 млн. фунтов стерлингов и 4,1 млн. манатов. Не обделял банкир и свою дорогостоящую жену Замиру Гаджиеву, которая таким же путем израсходовала около 3 млн. долларов и 5 млн. манатов банковских денег. Спрашивается, жену и дочку-то зачем впутывать в свои преступные игры и кормить из кассы банка, ведь это уж никак не вписывается в менталитет азербайджанского мужчины?

Не чурался Джаник и коррупционных схем. Так, при нем в Межбанке процветала коррупционная схема по чрезмерному завышению (иногда в несколько раз!) реальных закупочных цен.

Буквально всё - от бумаги до компьютеров покупались по особой «межбанковской» цене, зачастую без проведения каких-либо тендеров. В коррупционных схемах использовался также и механизм предоставления фиктивных грантов через оффшорные компании.

Так, местным НПО Джаник выделил гранты на общую сумму 25 млн. долларов. Он обкладывал данью филиалы, представительства и дочерние компании банка. Не осталась в стороне и сфера искусства – спорт, видимо, наскучил. К примеру, одним махом пера он выделил 4 млн. долларов и еще 290 млн. рублей (около 5 млн. долларов) продюсерскому центру Александра Роднянского. И, как, наверное, догадался сам читатель, ни денег, ни фильма потом никто не видел.

Да, в незавидное положение поставил один только Джаник всю банковскую систему страны, а может даже и экономику в целом. Конечно, все сложные и хитроумные механизмы позволили ему до поры до времени скрывать свои преступные деяния. Но стоит все же отметить, что в немалой степени здесь виновны и руководители нашей финансово-банковской сферы, которые до сих пор чураются передовых IT технологий, обеспечивающих полную безопасность банков от всех видов преступлений, в том числе и от возможного мошенничества их руководителей.

Пора уже задуматься о создании единой платформы, объединяющей всю банковскую и финансовую систему страны, чтобы своевременно предотвращать подобные преступления…